Матвиенко объяснила, почему Украина потеряла Крым

Южно-Сахалинск, 7 апреля. Антинародные меры украинских властей подтолкнули Крым к решению выйти из состава этой страны и воссоединиться с РФ, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Именно поэтому, как объяснила спикер верхней палаты российского парламента, Украина потеряла Крым. По ее мнению, если бы первые шаги нового украинского правительства не были «нацистскими, антиукраинскими и антироссийскими, никакого развала целостности Украины не было бы». В свою очередь власти РФ не могли принять иного решения по Крыму, ведь жителей полуострова нужно было защитить.

«Я абсолютно уверена в правоте того, что мы сделали, — подчеркнула Матвиенко в интервью на телеканале «Россия-1».

В противном случае, по ее словам, сегодня в Севастополе стояли бы не российские суда с Андреевским флагом, а военно-морские корабли НАТО с совсем другими флагами.

Кроме того, Матвиенко призналась, что разрыв отношений России и Украины принес ей глубокие личные переживания.

«У меня большая горечь, потому что мама и папа захоронены на Украине, я не могу поехать на их могилу», — поделилась она.

Напомним, Крым вошел в состав России после всеобщего референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года. Крымчане единогласно приняли решение о выходе из состава Украины после госпереворота в этой стране. Киевские власти считают волеизъявление народа нелегитимным.