Матвиенко рассказала о работе в команде Путина

Москва, 7 апреля. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о работе в команде президента РФ Владимира Путина.

Матвиенко заметила, что она с первого дня работает в команде Путина. По ее словам, «это самые лучшие годы». Об этом спикер Совфеда рассказала в фильме «Валентина», приуроченном к ее юбилею, который вышел в эфире телеканала «Россия 1».

«Они были трудными, они были сложными, но они были очень интересными, насыщенными», — сказала Матвиенко.

Напомним, президент России Владимир Путин дал высокую оценку деловым и личным качествам Валентины Матвиенко. Он заметил, что у председателя Совфеда «есть несколько черт, которые ее отличают от многих коллег». По словам Путина, она всегда владеет тем материалом, которым занимается, и не боится отстаивать свое мнение.