Токийская прокуратура попросила суд допросить жену экс-президента Nissan

Токио, 7 апреля. Прокуратура японской столицы обратилась в суд с просьбой допросить супругу бывшего главы автомобильной компании Nissan Карлоса Гона, которого взяли под стражу на этой неделе. Об этом сообщает телеканал NHK.

По версии прокуратуры, в 2015 году близкий к Карлосу Гону человек и один из руководителей Suhail Bahwan Automobiles сформировал в Ливане инвестиционную фирму GFI, на счет которой перевел со своего персонального счета несколько миллионов долларов. Порядка 9 миллионов из них были переведены на счет компании, которой управляет супруга Гона, и потрачены на приобретение яхты за 15 миллионов долларов.

По данным канала, прокуратура уже просила супругу Карлоса Гона прийти для добровольного интервью в качестве не приведенного к присяге свидетеля, однако такая просьба обвинительной стороны была отклонена. На данном этапе запрос о проведении ее допроса был направлен в японский суд, который может вызвать и допросить свидетеля, который отказался на добровольной основе дать показания в прокуратуре, в обязательном порядке.

Ранее сообщалось, что прокуратура Токио конфисковала у супруги Гона смартфон и паспорт.