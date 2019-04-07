Матвиенко назвала качества, которые не приемлет в людях

Москва, 7 апреля. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко рассказала о том, какие качества она больше всего ценит в людях, а какие категорически не приемлет.

«Достоинство», — подчеркнула она в прямом эфире телевизионного канала «Россия 1», отвечая на вопрос о самых ценных качествах в человеке.

По ее словам, самым недопустимым качеством является «непорядочность». Кроме того, председатель Совфеда высказала свое отношение к предательству, цитируя великого русского классика Льва Толстого.

«Лев Толстой как-то сказал, когда тебя предали — это все равно, что тебе сломали руки. Простить можно, но обнять уже не получится», — указала Матвиенко.

Она также обратила внимание, что верность для нее — «один из моральных принципов, которому она никогда не изменяет».

Размышляя о тех качествах, которые помогли ей самой на жизненном пути, спикер Совфеда отметила, что здесь особой тайны нет.

Матвиенко объяснила, что она прилежно училась в школе и институте, а также всегда была трудолюбивой.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин дал высокую оценку личным и деловым качествам Матвиенко. По словам главы РФ, Матвиенко присущи те черты, которые «отличают ее от многих коллег».