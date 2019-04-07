Эксперт заявил, что ультиматум НАТО по территориальным спорам поставит Киев в тупик

Москва, 7 апреля. НАТО может поставить Украине жесткий ультиматум, который вынудит Украину признать Крым российским. Соответствующее заявление сделал военный эксперт Евгений Бужинский в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

По мнению эксперта, Украина прикладывает чрезмерные усилия по интеграции с Североатлантическим альянсом, руководство которого может пересмотреть свое отношение к Киеву.

Бужинский уверен, что из-за назойливости украинской стороне могут быть выдвинуты жесткие условия для интеграции, среди которых немедленное решение территориальных споров и завершение военного конфликта. В таком случае у Киева есть только два варианта действий: первый — это отвоевать Крым у РФ, а второй — признать полуостров российским. По словам эксперта, первый сценарий невыполним, а по второму пути Украина не пойдет. Таким образом, НАТО поставит Киев в тупик, пишет «Политэксперт».

Напомним, воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам референдума, результаты которого показали, что подавляющее большинство жителей полуострова выступают за вхождение в состав России. В Москве неоднократно заявляли, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Но на Украине полуостров продолжают считать своей, но «временно оккупированной территорией». Российский лидер Владимир Путин не раз подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Депутат Госдумы РФ Владимир Шаманов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что Западу пора навсегда забыть крымский вопрос.

В марте на полуострове прошли праздничные мероприятия, посвященные юбилею со дня воссоединения Крыма с Россией.

Владимир Путин в рамках визита на полуостров сообщил, что данное решение пять лет назад он принимал, основываясь на общенациональных долгосрочных интересах. Президент также рассказал, что Крымская весна показала всему миру, что Россия умеет «любить себя и защищать свои интересы».