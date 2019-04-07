Скончалась вдова Валерия Золотухина

Москва, 7 апреля. Супруга известного актера театра и кино Валерия Золотухина Тамара скончалась в субботу на 71-м году жизни. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила ее подруга — актриса театра на Таганке Рената Сотириади.

По предварительным данным, причина смерти — онкология, пишет газета «Известия».

Тамара Золотухина была скрипачкой и второй женой Валерия Золотухина. Они были в браке более 40 лет. У пары родился сын Сергей, который был барабанщиком музыкального коллектива «Мертвые дельфины».

Сам Золотухин, который скончался шесть лет назад, в течение последних лет был в гражданском браке с актрисой Ириной Линдт, но с Тамарой официально отношения не расторгал.