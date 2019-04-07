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Путин дал высокую оценку личным и деловым качествам Матвиенко

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Путин дал высокую оценку личным и деловым качествам Матвиенко

Москва, 7 апреля. Президент России Владимир Путин дал высокую оценку деловым качествам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

В фильме «Валентина», который вышел в эфире телеканала «Россия 1», глава российского государства сказал, что у Матвиенко «есть несколько черт, которые ее отличают от многих коллег».

«Во-первых, она всегда в материале того, чем занимается. Во-вторых, она всегда нацелена на конкретный результат. Она над ним работает», — заметил Путин.

Также он подчеркнул, что у Матвиенко в любой ситуации есть собственное мнение, которое основано на «ее опыте, знании предмета». По словам Путина, спикер Совфеда не боится отстаивать свое мнение даже в тех случаях, когда оно «не всегда стыкуется с мнением других ее коллег».

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил спикера Совета Федерации России Валентину Матвиенко орденом Франциска Скорины. 

Автор: Сергей Петров
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