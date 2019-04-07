Названы регионы РФ с самым дорогим и дешевым борщом

Москва, 7 апреля. Эксперты выяснили, в каких регионах России готовят самый дешевый и самый дорогой борщ, анализ провели в преддверии Международного дня супа.

Жители Сахалина готовят самый дорогой борщ — тарелка супа объемом 300 миллилитров с ложкой сметаны стоит порядка 45 рублей. А самый дешевый борщ в Пензе (19,5 рублей). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные, полученные от аналитиков производителя онлайн-касс «Эвотор».

Тарелка борща в Москве стоит 31,2 рубля, а в Санкт-Петербурге — 25,3 рубля. В среднем по России суп стоит порядка 25 рублей.

Эксперты установили, что тарелка борща в московской столовой стоит около 84 рублей, в Санкт-Петербурге — 68 рублей, в Кировской области — 40 рублей, а в Калининградской области — 92,5 рубля. В среднем по России цена борща составляет 67 рублей.

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