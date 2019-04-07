Вице-спикер Рады потребовала возбудить против Зеленского уголовное дело

Киев, 7 апреля. Первый вице-спикер украинской Рады, депутат партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Геращенко потребовала открыть уголовное производство против юмориста и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского из-за высказываний его героя в телевизионном сериале «Слуга народа». Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она считает, что Зеленский, исполняя в сериале роль главы страны Голобородько, оскорбляет людей с инвалидностью, употребляя такие слова, как «олигофрены» и «дауны».

«Такие шутки невозможны в цивилизованном обществе», — подчеркнула вице-спикер.

При этом Геращенко подготовила запросы в ряд компетентных ведомств с просьбой дать оценку высказываниям героя Зеленского. Помимо этого, она собирается обратиться в министерство внутренних дел Украины и к руководителю этого ведомства Арсену Авакову с требованием возбудить уголовное дело «по факту дискриминации людей с особыми потребностями, разжигании вражды».

Напомним, выборы главы государства прошли на Украине 31 марта. По информации центральной избирательной комиссии, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Второй тур пройдет 21 апреля, за президентское кресло поборются Зеленский и Порошенко.

«Слуга народа» — это телевизионный сериал юмористической студии «Квартал 95» про школьного педагога, который стал президентом Украины.