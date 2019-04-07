Глава Херсонской области подал в отставку из-за убийства Гандзюк

Херсон, 7 апреля. Глава Херсонской области Андрей Гордеев написал заявление об увольнении из-за убийства чиновницы и местной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом рассказал депутат украинской Рады Александр Спиваковский.

«Гордеев принял собственное решение! Сложное. Мужественное. Очень личное», — написал украинский депутат на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав копию заявления Гордеева на имя главы страны Петра Порошенко.

Согласно опубликованному документу, заявление написано в пятницу, 5 апреля.

Напомним, Гандзюк была известна активной позицией по разоблачению преступных схем представителей херсонской власти и правоохранителей. В конце июля прошлого года в Херсоне возле подъезда неизвестный злоумышленник облил Гандзюк серной кислотой. Она попала в реанимацию с большим количеством ожогов, а спустя два месяца скончалась в медицинском учреждении, несмотря на старания врачей. В причастности к ее убийству волонтеры подозревают Гордеева и его заместителя Евгения Рищука, временно отстраненного от должности. Отец Гандзюк заявил, что заказчик убийства его дочери взаимодействовал с Гордеевым и с членом фракции «Батькивщина», руководителем Херсонского областного совета Владиславом Мангером. Девятого февраля этого года Мангера исключили из «Батькивщины» и посоветовали уйти с поста председателя.

В общей сложности по делу Гандзюк сотрудники полиции задержали пять подозреваемых.