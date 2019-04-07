Леонтьев назвал причину отмены концертов

Москва, 7 апреля. Популярный эстрадный певец Валерий Леонтьев сообщил о переносе двух концертов во время своего гастрольного тура «Я вернусь» по причине болезни. Об этом исполнитель написал на своей странице в социальной сети Instagram.

«Я заболел, поэтому вынужден перенести два концерта в Твери и в Рыбинске. Не грустите — «Я вернусь!» — рассказал певец.

Леонтьев также призвал своих фанатов не переживать и заверил, что у него дома есть «мед и малина», однако свой диагноз артист не сообщил.

Напомним, в середине прошлого месяца Леонтьев отметил 70-летний юбилей. В 2018 году он отменил два концерта на фестивале «Новая волна» в результате пневмонии. До этого певец уже отменял выступления из-за недомогания.

В конце марта охранник российского музыканта Леонтьева на юбилейном концерте артиста в Северной столице грубо оттолкнул юную поклонницу, которая поднялась со своего места в зале, чтобы вручить певцу цветы. Сообщалось, что инцидент произошел во время прохода артиста по залу во время исполнения одной из композиций.