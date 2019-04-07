В ПФР назвали два способа узнать полный размер пенсии

Москва, 7 апреля. Работающие пенсионеры в России смогут узнать, какими будут их пенсионные отчисления, если они уволятся. Об этом сообщили в интервью «Российской газете» в Пенсионном фонде Российской Федерации (ПФР).

На данный момент пенсия у работающих пенсионеров индексируется, однако ее рост фиксируется на персональном счете гражданина в пенсионной системе.

Отмечается, что ежегодно с 1 августа делается перерасчет пенсий работающих пенсионеров за счет отчислений, которые совершают за них работодатели.

По данным газеты, узнать, как за активные годы труда увеличилась пенсия и какой она будет после увольнения, можно двумя способами.

Во-первых, можно зайти в личный кабинет на официальном сайте ПФР, где зафиксировано два размера пенсии — тот, что россиянам платят на сегодняшний день, и тот, каким он станет после прошедших начислений.

Во-вторых, отмечает издание, если человек не умеет пользоваться компьютером и не зарегистрирован в личном кабинете, он может получить эти данные в любом отделении ПФР.

Также уточняется, если решение об отставке принято, то пенсия нового размера будет начислена человеку на протяжении 60-90 дней, потому что ее необходимо еще раз пересчитать.

В том случае, если пенсионер решил, что не может сидеть дома без дела и захотел снова работать, размер его пенсии не уменьшится.

Напомним, социальные пенсии в РФ с 1 апреля 2019 года выросли на 2%. На данном этапе средний размер пенсионных выплат вырос на 182 рубля — до 9,2 тыс. рублей. Размер пенсий для инвалидов увеличился до 13,6 тыс. рубля. Согласно информации министерства труда и социальной защиты страны, повышение пенсий коснется около 4 млн граждан.