В России ужесточили требования к автошколам

Москва, 7 апреля. Российские автошколы обязали согласовывать основные программы обучения с ГИБДД и получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы. Новые правила вступили в силу 7 апреля.

«Седьмого апреля 2019 года вступают в силу приказы МВД России, утверждающие порядок деятельности подразделений Госавтоинспекции по согласованию основных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий и выдаче заключений о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы», — сообщили в ГИБДД.

Согласованные ранее программы повторно согласовывать с ГИБДД после вступления приказа в силу ненужно, отметили в ведомстве. Заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы будут получать после проверки специалистами ГИБДД, обязательным условием станет наличие у организации официального сайта. Во время проверок автошкол сотрудники ГИБДД будут делать видеосъемку.

Обследование потребуется в случае продления организацией ранее истекшего заключения, получения лицензии на обучение, изменения количества мест ведения образовательной деятельности или их местонахождения и реализации новых программ обучения. Срок действия заключений составит пять лет со дня выдачи. Массовой замены ранее выданных заключений не потребуется.

В случае обнаружения несоответствия учебно-материальной базы требованиям, новую проверку сотрудники ГИБДД проведут в течение шести месяцев и только в части выявленного несоответствия.

На официальном сайте Госавтоинспекции будет опубликована информация о согласовавших программы обучения и получивших заключения автошколах.

Ранее стало известно, что ГИБДД планирует изменить теоретический экзамен на получение водительского удостоверения. Экзаменационные билеты в будущем могут «привязать» к той категории, которую хочет получить гражданин.