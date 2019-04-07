Николас Мадуро призвал мир осудить агрессию США. СОБЫТИЯ ДНЯ. ФАН-ТВ

Пострадавший от «Новичка» обратился к послу РФ Посол России в Лондоне Александр Яковенко встретился с британцем Чарльзом Роули и его братом — Мэтью. Еще прошлым летом в Эймсбери Чарльз, предположительно, отравился тем же веществом, что и Скрипали, — так называемым «Новичком». Ему удалось выжить, и сейчас он ищет ответы на множество вопросов. Яковенко в свою очередь разъяснил позицию Москвы и указал на сомнительные выводы полиции. К слову, общаться с прессой братья Роули не стали, так что их позиция остается загадкой, как и все, что произошло год назад в Солсбери и Эймсбери.

Мадуро обратился к мировому сообществу В Венесуэле возобновились масштабные акции протеста. Самопровозглашенный глава страны Хуан Гуаидо вывел на улицы тысячи сторонников и объявил начало так называемой операции «Свобода» по свержению законно избранной власти. Однако ответ действующего президента Николаса Мадуро оказался незамедлительным: по его оценке, более пяти миллионов человек по всей Венесуэле выступили сегодня на стороне правительства. Так что, похоже, заручиться поддержкой народа Гуаидо все-таки не удалось, и его западные союзники вскоре перейдут к более активным мерам. Мадуро в свою очередь призвал лидеров всех стран осудить агрессию Вашингтона.

Взрыв в Париже Мощный взрыв прогремел в одном из жилых домов Парижа. Очевидцы публикуют в Сети кадры, на которых видно, как здание целиком охвачено пламенем. Более того, они сообщают, что пожар возник еще до взрыва. Причины инцидента, а также число жертв и пострадавших пока не известно. Сейчас из горящего дома эвакуировано около 20 человек, но сколько осталось внутри — спасатели сказать затрудняются. И хотя огонь потушен, район оцепили экстренные службы, которые продолжают работу на месте ЧП.