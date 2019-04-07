Симоньян рассказала, как назовет третьего ребенка
Москва, 7 апреля. Журналист и главный редактор Russia Today (RT) Маргарита Симоньян в ток-шоу «Секрет на миллион» на телевизионном канале НТВ рассказала ведущей Лере Кудрявцевой, как хочет назвать своего третьего ребенка.
Как рассказали ранее родственники Симоньян, в семье ожидается пополнение — девочка, для которой уже выбрали имя — Маро.
Отцом ребенка является российский кинорежиссер, актер и сценарист Тигран Кеосаян, пишет издание «Московский комсомолец».
Напомним, у пары уже есть двое детей: в августе 2013 года родилась дочь Марьяна, а через год — сын Баграт.
В прошлом месяце Симоньян объявила, что в течение некоторого времени сократит активность в социальных сетях из-за беременности.
На своей странице в социальной сети Instagram Симоньян опубликовала видеоролик с поющей песню дочкой. В комментарии к посту журналистка привела цитаты из диалога со своими детьми. Из фраз сына и дочки Симоньян просто понять, что семья ждет еще одного ребенка.
«Я хочу, чтобы это была сестричка. Но если родится братик, я тоже не расстроюсь», — сказала пятилетняя дочка Марьяна.