Минздрав РФ дал советы о правильном питании

Москва, 7 апреля. Минздрав России дал рекомендации, как сохранить здоровье и увеличить продолжительность жизни с помощью правильного питания. Советы министерство подготовило к отмечаемому 7 апреля Всемирному дню здоровья (World Health Day).

«Основные правила здорового питания усвоить несложно. Порции красного мяса должны быть небольшими (90-100 граммов в готовом виде). Чаще заменяйте его рыбой, птицей, бобовыми», — сообщили в Минздраве.

Чтобы улучшить здоровье и продлить жизнь, специалисты советуют заправлять салаты растительным маслом вместо майонеза и ограничиться тремя яичными желтками в неделю. Сахар следует заменить медом, джемом или вареньем, а лучше сухофруктами.

Минздрав советует съедать не менее 500 граммов фруктов и овощей в сутки и следить за режимом питания. Прием пищи один раз в сутки принесет больше вреда, чем пользы, так как может привести к ожирению.

Помимо правильного питания, специалисты советуют не забывать о физических упражнениях. Чтобы физическая активность принесла пользу дыхательной и сердечнососудистой системам, продолжительность занятий физкультурой должна быть не меньше часа в день для подростков и детей. Взрослым будет достаточно 2,5 часов в неделю, отметили в Минздраве.

Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля, начиная с 1950 года в память о вступлении в силу устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Идею отмечать World Health Day предложили в 1948 году на первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В текущем году Всемирный день здоровья посвящен всеобщему охвату услугами здравоохранения.

Ранее газета «Известия» сообщила, что британские ученые составили список из пяти наиболее полезных для сердца продуктов. В него вошли цельнозерновые продукты, бобовые, фрукты, овощи и рыба.