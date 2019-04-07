Завод по производству электромобилей откроют в Грузии

Тбилиси, 7 апреля. Грузинское автомобильное предприятие Aigroup совместно с китайским концерном Changan в ближайшее время построит завод по производству электрических автомобилей в городе Кутаиси. Об этом сообщил глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе в ходе презентации компании, которая запустила сервис по краткосрочной аренде транспортных средств.

«Уже с 2020 года мы сумеем поставить на рынок электромобили», — заявил премьер-министр Грузии.

Он уточнил, что в год предприятие будет производить 40 тыс. электромобилей, половина из которых будут предназначены для грузинского рынка, а остальные автомобили пойдут на экспорт в страны Европейского союза (ЕС). Завод будет выпускать автомобили четырех моделей, которые в настоящее время не называются.

Фирма Airgroup накануне подписала меморандум о взаимодействии с Changan, главными партнерами которого являются шведский Volvo, немецкий Volkswagen и американский Ford.

Грузинское руководство не первый год принимает механизмы для популяризации экологически чистого транспорта. Так, мэрия Тбилиси ранее приступила к приобретению экологически чистых автобусов для общественного транспорта.