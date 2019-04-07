Польша требует от Германии $900 млрд в качестве репараций

Варшава, 7 апреля. Польские власти собираются потребовать от Германии не менее 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный в период Второй мировой войны. Об этом в интервью изданию WPolityce заявил депутат польского Сейма Януш Шевчак, который занимается оценкой денежной суммы компенсаций.

По его словам, немецкие власти обязаны погасить задолженность Польше за Вторую мировую войну.

«Речь идет о сумме не менее чем в 900 миллиардов долларов, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство», — уточнил депутат.

Шевчак обратил внимание на то, что игнорирование Варшавой в течение последних 30 лет вопроса о компенсации за урон в военных действиях является «позором».

«Германия должна подготовить достойные финансовые средства на выплату репараций», — резюмировал он.

Ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций со стороны Берлина за ущерб, нанесенный в период Второй мировой войны, до сих пор открыт.

В немецком правительстве регулярно заявляли, что не собираются выплачивать Польше, в Берлине полагают, что уже выплатили достаточно большие репарации и что нет никаких оснований ставить под сомнение отказ Варшавы от репараций в 1953 году.