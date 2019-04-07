Мадуро призвал лидеров всех стран потребовать от США прекратить агрессию

Каракас, 7 апреля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал глав всех стран потребовать от Вашингтона прекратить агрессию в отношении Каракаса. С заявлением он выступил на митинге сторонников в Каракасе.

«Призываю глав государств и правительств мира поднять голос …в защиту требований о прекращении агрессии империализма США против народа Венесуэлы», — заявил Мадуро.

По мнению президента, Соединенные Штаты «перешли на уровень сумасшествия и ненависти», власти страны правят не ради интересов США, а тратят каждый день на оскорбления и оговоры Венесуэлы. Венесуэльский народ в то же время ни с кем не спорит и достоин не агрессии, а уважения, подчеркнул Мадуро.

Он обратился лично к президенту США Дональду Трампу, призвав посмотреть на народ Венесуэлы. По словам Мадуро, этот народ победит главу Белого дома «один раз и тысячи раз».

Президент Венесуэлы также адресовал обращение к силам внутри страны, призвав их к объединению и общенациональному союзу, чтобы вместе потребовать от властей США прекратить финансовое преследование и блокаду республики.

«На каждую санкцию мы будем давать новый ответ, будет еще больше революции. Они не смогут нас победить никогда!», — заключил Мадуро.

Отношения Венесуэлы и США резко обострились в январе 2019 года, когда лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя «временным президентом» страны. О его поддержке заявили в Вашингтоне. Вскоре США поддержал ряд стран Европы и Южной Америки. Россия, Китай, Куба, Турция и другие государства выступили в защиту законного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро, напомнив Вашингтону о недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

Между тем, в США всерьез рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы и намерены усиливать экономическое давление на страну, сообщают «Известия». В Вашингтоне отметили, что «никто бы не хотел» военного сценария, но этот вариант не исключается и обсуждается.