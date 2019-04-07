Лондон, 7 апреля. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй признала, что Brexit может не состояться, если британский парламент не примет соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом. Об этом в субботу сообщил The Observer.

«Поскольку парламент ясно дал понять, что помешает выходу Великобритании без сделки, то теперь мы стоим перед необходимостью выбора: выйти из Европейского союза со сделкой или вообще не выходить», — заявила Мэй.

Глава британского правительства отметила, что промедление с принятием решения увеличивает риск того, что Brexit не произойдет и страна останется в ЕС. Мэй напомнила о важности выполнения народного волеизъявления и призвала принять сделку.

Тереза Мэй 5 апреля направила председателю Европейского совета Дональда Туску послание с просьбой отложить выход Великобритании из ЕС до 30 июня. В письме премьер-министр сообщила, что рассчитывает завершить процесс ратификации соглашения по Brexit до 23 мая, чтобы не проводить в стране выборы в Европарламент. Председатель Европейского совета Дональд Туск выступил с предложением отсрочить Brexit до 31 марта 2020 года, сообщила Газета.ru.

Британский парламент уже несколько раз отклонял проект сделки, который ранее Мэй согласовала с европейскими лидерами. В соответствии с решением саммита Евросоюза, Лондон должен выйти из сообщества до 12 апреля. Если Великобритания не представит Брюсселю альтернативных вариантов, Brexit будет реализован без сделки. В предстоящую среду, 10 апреля состоится экстренный саммит Евросоюза, на котором будет обсуждаться выход Великобритании.