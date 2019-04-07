Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мошенники продали московскому пенсионеру две пачки сока за миллион рублей

55
0 Оставить комментарий

Мошенники продали московскому пенсионеру две пачки сока за миллион рублей

Москва, 7 апреля. Мошенники продали москвичу два пакета сока под видом лекарства за миллион рублей. Об этом 6 апреля сообщили в правоохранительных органах Москвы.

Пенсионеру позвонил неизвестный злоумышленник. Мужчина представился сотрудником поликлиники, в которой потерпевший недавно сдавал кровь. Злоумышленник заявил, что по результатам анализов у москвича диагностировали страшное заболевание, для лечения которого требуются лекарства стоимостью в миллион рублей, сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы телеканал «360».

Напуганный пенсионер снял в банке необходимую сумму и передал деньги приехавшему с пакетом курьеру. Злоумышленник заявил, что лекарства необходимо хранить в морозилке, забрал миллион рублей и скрылся. Позже пенсионер решил изучить инструкцию к лекарственному препарату, но обнаружил лишь два пакета с соком.

Автор: Виктор Мальцев
Источник: телеканал «360»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров