Мошенники продали московскому пенсионеру две пачки сока за миллион рублей

Москва, 7 апреля. Мошенники продали москвичу два пакета сока под видом лекарства за миллион рублей. Об этом 6 апреля сообщили в правоохранительных органах Москвы.

Пенсионеру позвонил неизвестный злоумышленник. Мужчина представился сотрудником поликлиники, в которой потерпевший недавно сдавал кровь. Злоумышленник заявил, что по результатам анализов у москвича диагностировали страшное заболевание, для лечения которого требуются лекарства стоимостью в миллион рублей, сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы телеканал «360».

Напуганный пенсионер снял в банке необходимую сумму и передал деньги приехавшему с пакетом курьеру. Злоумышленник заявил, что лекарства необходимо хранить в морозилке, забрал миллион рублей и скрылся. Позже пенсионер решил изучить инструкцию к лекарственному препарату, но обнаружил лишь два пакета с соком.