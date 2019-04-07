Назвавший россиян «злобными уродцами» Панин объяснил свое высказывание

Москва, 7 апреля. Актер Алексей Панин объяснил свои слова о «самых злых в мире» россиянах тем, что говорил о «вполне конкретных вещах» и не ругал всех жителей страны в массе. Об этом актер рассказал 6 апреля в интервью телеканалу «Звезда».

«Я говорил о вполне конкретных вещах. Я не ругал всех россиян в массе, я ругал людей, которые позволяют себе призывать уничтожать геев и лесбиянок», — сообщил актер.

Панин подчеркнул, что его слова о «злобных уродцах» были адресованы людям, которые называют болеющих ДЦП детей «уродами» и «выбрасывают помойку из окна машины на Садовом кольце». Актер сообщил, что говорил о злости, хамстве и агрессии, «любой нормальный человек», по мнению Панина, «понимает, что это относится не ко всем».

Актер отметил, что не собирается ни перед кем извиняться, и выразил уверенность в том, что ни один адекватный человек на него не обиделся.

Ранее Алексей Панин разместил на своей страничке в Instagram публикацию, в которой назвал россиян самыми злыми людьми в мире, сообщает Газета.ru. Актер вспомнил, как прочел комментарии под некрологом скончавшейся в 2016 году актрисе Наталье Крачковской. Панин заявил, что помимо добрых слов увидел «огромное количество гадостей».

В качестве другого примера актер привел ситуацию с репостом публикации о нуждающейся в помощи девочке с пороком сердца.