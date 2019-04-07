Эксперты назвали три ошибки, сокращающие ресурс двигателя

Москва, 7 апреля. Эксперты рассказали о самых распространенных ошибках, которые значительно снижают работу двигателя автомобиля. Так, использование плохого топлива, моторное масло и тюнинг вошли в топ-3 самых частых ошибок. Об этом сообщает портал drivenn.

Статистика показывает, что часто автолюбители, не обращая внимания на рекомендации производителя, жалуются на слишком непродолжительную службу двигателя. Частая причина тому — заправка машины дешевым топливом, потому как большинство моторов не способны «переваривать» низкооктановый бензин. Новые автомобили редко оснащаются двигателями, работающими с 92-м бензином в силу экологических требований.

Как отмечают эксперты, частая заправка машины дешевым топливом также может спровоцировать и детонацию.

Специалисты советуют водителям приобретать только качественное моторное масло. Немаловажный фактор и периодичность его замены. Стандарты, которые существуют в наше время, значительно сокращают межсервисный интервал, рекомендуя посещать техосмотр раз в семь-десять тысяч километров пробега.

Эксперты также предупреждают, что модернизация автомобиля, которая включает в себя замену мотора, подвески, коробки, кузова, салона машины, чип-тюнинг или вырезание катализатора, также могут отрицательно сказаться на долговечности двигателя.