Соловьев оценил заявление немецкого СМИ о «вторжении» России в Эстонию

Москва, 7 апреля. Российский журналист Владимир Соловьев оценил заявление немецкого телеведущего с телеканала ZDF Клауса Клебера о «вторжении» РФ в Эстонию, назвав его провокацией «из геббельсовского ящика».

«Подобная модерация на государственном канале ФРГ — это провокация из геббельсовского ящика», — прокомментировал словам Клебера на своей страничке в Instagram журналист.

Сомнительное высказывание о якобы имевшем место вторжении России в Эстонию немецкий телеведущий сделал, начиная очередной выпуск телепередачи Heute Journal («Журнал сегодня»). Чуть позже Клебер уточнил, что такого события на самом деле не было, а его словам являются лишь «вполне реалистичным образом». Выпуск вышел в эфир 4 апреля, его запись до сих пор доступна на сайте ZDF.​

Высказывание Клауса Клебера вызвало острую реакцию в РФ. Российский сенатор Алексей Пушков назвал высказывание телеведущего «атакой на мозг», которая призвана демонизировать Россию и подыграть НАТО.

Политики в странах Прибалтики нередко обвиняют Москву в агрессии, заявляя о российской угрозе. Руководство РФ неоднократно заявляло об отсутствии планов по нападению на кого бы то ни было, в том числе на страны Балтики или блок НАТО.

Ранее в Североатлантическом альянсе также признали отсутствие агрессии против стран Балтики со стороны России. Руководитель военного комитета генерал Петр Павел заявил, что в отношении прибалтийских стран Россия агрессии не проявляет, сообщила Газета.ru.