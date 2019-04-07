Посол РФ рассказал подробности встречи с отравленным в Эймсбери британцем

Лондон, 7 апреля. Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко рассказал подробности встречи с отравленным в Эймсбери британцем Чарли Роули. Встреча прошла в резиденции главы дипмиссии 6 апреля.

Александр Яковенко провел краткую экскурсию по резиденции для Чарли Роули и его брата Мэтью, вручил гостям книги в подарок и передал копии доклада «Солсбери: вопросы без ответов». Документ подготовило российское посольство в ответ на непрозрачное расследование и сомнительные выводы британской стороны.

«Должен сказать, что большая часть вопросов (от Роули) была построена на полном отсутствии информации со стороны британцев. В частности, они задавали вопрос о том, Россия ли отравила Скрипалей и является ли Россия той единственной страной, которая могла бы произвести «Новичок», — отметил Яковенко.

Дипломат сообщил, что гостям полностью разъяснили ситуацию и на фактах доказал, что вещество может произвести любая европейская лаборатория, как это было в Чехии и других странах.

По словам Яковенко, Роули не располагает информацией о расследовании и даже о собственном лечении. О том, чем он был отравлен, британец знает исключительно из сообщений полиции, подчеркнул посол. Дипломат выразил мнение, что все действия и заявления британских властей необходимо перепроверить и отметил, что подобные мысли постепенно закрадываются у пострадавших и их родственников.

«Я братьям Роули прямо сказал, что у нас очень много вопросов по поводу кремирования тела Стерджесс. Это убирает любые улики и делает невозможным проверить результаты тех расследований, которые проводились британскими властями», — сообщил Яковенко.

По словам дипломата, братья Роули специально попросили передать россиянам, что их незаслуженно назвали «бомжами» в британской прессе.

Чарли и Мэтью не стали общаться со СМИ и покинули резиденцию посла без комментариев.

Инцидент в Эймсбери произошел в начале июля 2018 года. По данным полиции, местные жители Чарли Роули и Дон Стерджесс «оказались под воздействием неизвестного вещества». Пострадавших госпитализировали в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде сообщили, что они были отравлены тем же веществом, что и сотрудничавший с британскими спецслужбами экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Стерджес скончалась вечером 8 июля в окружной больнице Солсбери, ее тело кремировали 30 июля. Чарли Роули выписали из больницы 20 июля.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в соседнем городке Солсбери 4 марта 2018 года. Оба пострадавших выжили, но британские власти скрывают их местоположение. Лондон обвиняет в причастности к отравлению Россию. Москва категорически отрицает обвинения. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, «дело Скрипаля» на глазах рассыпается из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности Москвы.

Сотрудники посольства России в Великобритании в марте выразили желание побеседовать с сотрудниками больницы в Солсбери, где получили лечение Сергей и Юлия Скрипаль, сообщила Газета.ru. Дипломатов интересует, какое лечение получили пострадавшие, и как половина обычной больницы в Солсбери «оказалась напичкана специалистами по работе с химическими отравляющими веществами».