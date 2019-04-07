Президент «Краснодара» объяснил разрыв контракта с Мамаевым

Москвы, 7 апреля. Президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий объяснил разрыв контракта с находящимся в СИЗО из-за обвинений в двух избиениях полузащитником Павлом Мамаевым.

«Оказаться в тюрьме я никому бы не пожелал, кроме, наверное, тех, кто совершил что-то очень плохое. Наверное, что-то в жизни он (Мамаев) делал так, что это туда его привело. Я думаю, для него это тяжелый урок», — отметил Галицкий.

Он напомнил, что в академии клуба занимаются 11 тысяч воспитанников, которые должны знать, что с футболистов «не будут спрашивать так, как с обычных людей». Президент «Краснодара» отметил, что спортсмены являются примером для простых мальчиков, и когда фамилии футболистов выкрикивают десятки тысяч человек на стадионе, это налагает на них обязательства.

«Эти 11 тысяч мальчиков, ложась спать, думают о тебе как о кумире. Твоя поведенческая модель должна этому соответствовать», — заявил президент «Краснодара».

Галицкий сообщил, что не желает зла Мамаеву, и хочет, чтобы для него все побыстрее закончилось, но руководство клуба обязано реагировать на подобные случаи.

Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого обвиняют в двух нападениях, которые произошли 18 октября прошлого года в центре Москвы. Сперва несколько мужчин избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука и повредили автомобиль. Позже компания напала на главу департамента Минпромторга Дениса Пака в кафе.

В среду, 4 апреля Пресненский суд Москвы продлил срок содержания под стражей Мамаеву и Кокорину до 25 сентября, сообщает Газета.ru. Футболисты уже провели в Бутырском СИЗО полгода.