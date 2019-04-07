Куба назвала «имперским высокомерием» новые санкции США против Венесуэлы

Гавана, 7 апреля. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес раскритиковал новые санкции США против Венесуэлы и упрекнул Вашингтон в «имперском высокомерии». Об этом кубинский лидер написал в субботу на своей странице в Twitter.

«В эту пятницу США наложили санкции на суда и компании, занимающиеся поставками нефти между Кубой и Венесуэлой, что является законной деятельностью по коммерческим контрактам», — написал Мигель Диас-Канель Бермудес.

Лидер Кубы добавил, что новые «меры являются актом экстерриториальности, вмешательства и имперского высокомерия».

В пятницу, 5 апреля стало известно, что США вводят дополнительные санкции в отношении 34 судов, которые находятся в собственности венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA либо работают под ее управлением. Кроме того, Соединенные Штаты наложат ограничения на две компании, которые занимаются доставкой нефти из Венесуэлы на Кубу.

Это не первый пакет санкций, который ввел Вашингтон в отношении Каракаса. В феврале США наложили ограничения на пятерых граждан Венесуэлы, в том числе на главу PDVSA Мануэля Кеведо. Нефтяной компании Вашингтон запретил переводить средства от реализации нефти на территории Соединенных Штатов, которые были основным покупателем PDVSA. США также заблокировали собственность компании на своей территории, сообщает газета «Известия».

Отношения правительства Венесуэлы и США резко обострились в январе нынешнего года, когда лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя «временным президентом» страны. О его поддержке незамедлительно заявили в Вашингтоне. Вскоре их поддержал ряд стран Европы и Южной Америки. Россия, Китай, Куба, Турция и другие государства выступили в защиту законного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро, напомнив Вашингтону о недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенного государства.