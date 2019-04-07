Более 5 млн сторонников Мадуро вышли на улицы Венесуэлы в поддержку правительства

Каракас, 6 апреля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что более пяти миллионов человек вышли на улицы по всей стране в знак поддержки властей. Во время многочисленной демонстрации сторонников правительства в Каракасе глава государства отметил, что люди «мобилизованы по всей стране в операции по защите свободы и мира».

«Народ вышел на улицу, чтобы сказать, что улицы принадлежат народу, а не олигархии», — отметил Мадуро.

Выступая на митинге, президент констатировал успешное завершение «операции по защите свободы и мира».

В субботу по всей Венесуэле проходят акции проправительственных сил и оппозиции. Телеканал Telesur сообщает, что речь идет о третьем крупном «антиимпериалистическом марше» с начала марта, когда в стране начались масштабные отключения электричества.

Напомним, 21 января в Венесуэле произошли протесты против Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо — глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи — незаконно провозгласил себя временным главой государства. Российская Федерация, Турция, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В РФ назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.

Как сообщало издание «Газета.ру», ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил Мексику, Уругвай, Боливию и страны Карибского бассейна помочь в установлении общенационального диалога. Глава государства также подтвердил, что выступает за переговоры ради блага Венесуэлы.