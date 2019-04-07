Ливийская национальная армия приветствовала позицию России по ситуации в стране

Дубай, 7 апреля. Официальный представитель Ливийской национальной армии, бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари заявил, что ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара приветствовала позицию России по обстановке в арабской стране. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Комментируя заявления министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на встрече в Каире со своим египетским коллегой Самехом Шукри, Аль-Мисмари подчеркнул, что ЛНА «приветствует позицию России, которая понимает необходимость положить конец угрозам ополченцев и террористических групп».

Ранее глава российского дипломатического ведомства подчеркнул важность отказа от «попыток в одностороннем порядке назначать виновных». По его словам, РФ следит за перемещением вооруженных сил, включая тех, кто «является незаконными вооруженными формированиями и контролирует значительную часть» Триполи и других территорий арабской страны.

Аль-Мисмари напомнил, что Ливийская национальная армия намерена очистить столицу страны от террористов и не собирается расширять зону боевых действий. Генерал подчеркнул, что ЛНА не использует военно-воздушные силы и тяжелые вооружения ради сохранения жизней мирных жителей. При этом глава правительства нацсогласия в Триполи Файез Саррадж отдал приказ применить в случае необходимости силу.

Как сообщало издание «Газета.ру», ранее командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар передал замминистру иностранных дел России Михаилу Богданову информацию о действиях Ливийской национальной армии по борьбе с террористами.