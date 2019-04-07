Джабаров ответил на призыв G7 к России вернуться к выполнению ДРСМД

Москва, 7 апреля. Заявление глав МИД стран G7, призвавших Москву вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, они откровенно морочат голову всему миру, когда говорят о том, что Россия нарушила договор и именно она должна к нему вернуться», — выразил мнение сенатор.

Он напомнил, что именно США первыми вышли из договора, заявив о «несуществующей угрозе в виде ракеты, которая не вписывается в параметры ДРСМД».

Заявление глав МИД стран G7 является попыткой оправдать как американцев, так и саму ситуацию, отметил сенатор.

Джабаров также заявил, что некоторые члены G7 опасаются ответной реакции со стороны России в случае, если они все-таки допустят размещение американских новых ракет на своей территории, передает RT.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков также считает, что, несмотря на явную вину Вашингтона в разрыве договора, уже сейчас пропагандистскими способами подменяют понятия и вместо США виновником объявляют Россию.

Как сообщало издание «Газета.ру», ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон по-прежнему готов к диалогу с Москвой по ДРСМД. По его словам, США рассчитывают на то, что Россия сможет найти путь к «соблюдению» договора.

Напомним, 4 апреля заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что США и НАТО так и не предоставили доказательства якобы нарушений Россией ДРСМД.