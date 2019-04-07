В ДНР сообщили о столкновениях между националистами и пограничниками в Донбассе

Донецк, 6 апреля. Официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов сообщил об атаке «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ) на украинских пограничников.

По словам Безсонова, в результате перестрелки был ранен один из украинских военнослужащих. Представитель ДНР подчеркнул, что причиной конфликта стал спор за право собирать деньги с мирных жителей.

«В течение нескольких месяцев «Правый сектор» совместно с сотрудниками Госпогранслужбы Украины осуществляли поборы с граждан, пересекающих КПВВ «Марьинка», имея с этого стабильный доход», — сообщил Безсонов.

Спикер рассказал, что украинские радикалы решили изменить схему «откатов», что пришлось не по душе командованию так называемой «Операции Объединенных сил», которое инициировало арест нескольких националистов.

В ответ снайпер «Правого сектора» выстрелил в одного из пограничников. По мнению Безсонова, выстрел был сделан без намерения убить военнослужащего.

1 Организация запрещена на территории РФ.