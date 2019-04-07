Пушков отреагировал на заявление ZDF о «российском вторжении» в Эстонию

Москва, 6 апреля. Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер в выпуске новостей рассказал о «вторжении» России в Эстонию, заявив, что войска РФ повторили «ситуацию в Крыму».

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter назвал слова немецкого журналиста «атакой на мозг», проведенной с целью «подыграть НАТО и демонизировать Россию».

«Россия не вторглась в Эстонию. И не вторгнется. А раз у России нет агрессивных планов, то их надо придумать. В этом и только в этом смысл информационной провокации на телеканале ZDF», — написал сенатор.

Россия не вторглась в Эстонию. И не вторгнется. А раз у России нет агрессивных планов, то их надо придумать. В этом и только в этом смысл информационной провокации на телеканале ZDF. Подыграть НАТО, демонизировать Россию. Атака на мозг - в духе нынешней информационной войны. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 апреля 2019 г.

На немецком телеканале ZDF Клебер начал выпуск передачи Heute Journal со слов о том, что подразделения НАТО якобы направляются в Эстонию для оказания сопротивления российским войскам, занявшим позиции в прибалтийской стране «как это было в Крыму».

Журналист незамедлительно успокоил зрителей, что это, мол, «фантазия», правда, «реалистичная». Таким странным образом Клебер хотел подчеркнуть роль Североатлантического альянса, обеспечивающего мир на континенте. Телеведущий подчеркнул, что сегодня существование НАТО кажется наиболее «хрупким» за всю его историю.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путен намерен провести встречу с руководителем Эстонии Керсти Кальюлайд. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин намерен развеять страхи Таллина в сфере безопасности. Кроме того, стороны будут обсуждать «актуальные вопросы» двусторонних отношений.

Как пишут «Известия», эстонские парламентарии раскритиковали Кальюлайд за планы посетить Москву. Депутаты в очередной раз заговорили о «российской агрессии». Отметим, визит эстонского президента в Россию станет первым с 2011 года.