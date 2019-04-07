Нетаньяху намерен аннексировать еврейские поселения на Западном берегу Иордана

Тель-Авив, 6 апреля. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в преддверии выборов пообещал аннексировать еврейские поселения на оккупированных палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан.

Это обещание Нетаньяху сделал в ходе предвыборного интервью на 12-м телеканале Израиля, заявив, что «не будет делить Иерусалим» и позаботится о сохранении контроле над территориями на Западном берегу Иордана.

«Перейдем ли мы к следующему этапу? Ответ — да. Я собираюсь применить суверенитет (Израиля к еврейским поселениям — прим. ФАН)», — сообщил премьер.

Напомним, Палестина, заручившись поддержкой существенной части международного сообщества, требует от Тель-Авива вернуть весь Западный берег Иордана с целью создания там, а также в секторе Газа, независимого государства.

В данный момент на Западном берегу проживают сотни тысяч еврейских граждан, но на эту территорию, в отличие от Голанских высот и Восточного Иерусалима, до сих пор не распространяется израильский суверенитет.

«Я не делаю различия между поселенческими блоками и изолированными поселениями. Каждое поселение — израильское, и на нас лежит ответственность за них», — подчеркнул Нетаньяху.

В ближайший вторник в Израиле пройдут парламентские выборы, по результатам которых Беньямин Нетаньяху рассчитывает получить право на формирование правительства, которое он планирует возглавить в пятый раз в своей карьере.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Нетаньяху подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Глава Белого дома объявил этот шаг «историческим» и заявил, что сделал это с целью «поддержать безопасность» еврейского государства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал решение Вашингтона по Голанам «демонстрацией вседозволенности», нарушающей нормы международного права.

Голанские высоты являются территорией Сирии, оккупированной Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Территориальные споры по Голанам продолжались вплоть до начала войны в Сирийской Арабской Республике.