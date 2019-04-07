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Нетаньяху намерен аннексировать еврейские поселения на Западном берегу Иордана

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Нетаньяху намерен аннексировать еврейские поселения на Западном берегу Иордана

Тель-Авив, 6 апреля. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в преддверии выборов пообещал аннексировать еврейские поселения на оккупированных палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан.

Это обещание Нетаньяху сделал в ходе предвыборного интервью на 12-м телеканале Израиля, заявив, что «не будет делить Иерусалим» и позаботится о сохранении контроле над территориями на Западном берегу Иордана.

«Перейдем ли мы к следующему этапу? Ответ — да. Я собираюсь применить суверенитет (Израиля к еврейским поселениям — прим. ФАН)», — сообщил премьер.

Напомним, Палестина, заручившись поддержкой существенной части международного сообщества, требует от Тель-Авива вернуть весь Западный берег Иордана с целью создания там, а также в секторе Газа, независимого государства.

В данный момент на Западном берегу проживают сотни тысяч еврейских граждан, но на эту территорию, в отличие от Голанских высот и Восточного Иерусалима, до сих пор не распространяется израильский суверенитет.

«Я не делаю различия между поселенческими блоками и изолированными поселениями. Каждое поселение — израильское, и на нас лежит ответственность за них», — подчеркнул Нетаньяху.

Нетаньяху намерен аннексировать еврейские поселения на Западном берегу Иордана

В ближайший вторник в Израиле пройдут парламентские выборы, по результатам которых Беньямин Нетаньяху рассчитывает получить право на формирование правительства, которое он планирует возглавить в пятый раз в своей карьере.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Нетаньяху подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Глава Белого дома объявил этот шаг «историческим» и заявил, что сделал это с целью «поддержать безопасность» еврейского государства.

Нетаньяху намерен аннексировать еврейские поселения на Западном берегу Иордана

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал решение Вашингтона по Голанам «демонстрацией вседозволенности», нарушающей нормы международного права.

Голанские высоты являются территорией Сирии, оккупированной Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Территориальные споры по Голанам продолжались вплоть до начала войны в Сирийской Арабской Республике.

Автор: Виталий Рыжков
Источник: ТАСС
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