Прах правозащитницы Алексеевой захоронили в США

Вашингтон, 7 апреля. Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронен в Вашингтоне, сообщил настоятель собора Иоанна Предтечи РПЦ за границей протоиерей Виктор Потапов.

Священник рассказал, что на церемонии по захоронению праха присутствовала семья правозащитницы, включая ее сына Михаила. Погребение прошло на старейшем кладбище Вашингтона Рок-Крик, где РПЦ располагает участком.

Настоятель собора добавил, что долгие годы лично знал Алексееву. Он добавил, что уважал ее за работу и считал труд правозащитницы очень нужным. Напомним, что Алексеева скончалась в декабре 2018 года, ей был 91 год.

Соболезнования близким Алексеевой выразили руководство России и представители других государств. Алексеева была большим авторитетом в правозащитных кругах, во время руководства СССР Хрущева она оказалась среди диссидентов.

Она защищала нескольких писателей, которых судили за публикацию произведений за границей. Десять лет Алексеева являлась членом комиссии по правам человека, была дважды номинирована на Нобелевскую премию мира.

Прощание с Алексеевой состоялось в московском Центральном доме журналиста 11 декабря. На церемонию приехал глава государства Владимир Путин. Позднее заседание СПЧ он начал с минуты молчания в память о правозащитнице. Российские парламентарии также почтили память Алексеевой.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что Алексеевой удалось своей работой положить начало диалогу власти и общества. Ранее сообщалось, что 4 апреля скончался знаменитый режиссер Георгий Данелия.