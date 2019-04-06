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Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Париже

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Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Париже

Париж, 6 апреля. Взрыв прогремел в 19 округе на северо- востоке Парижа. По информации телеканала «Бэ-эф-эм», ЧП случилось в шестиэтажном жилом доме вечером в субботу.

Согласно приведенным данным, сразу же после взрыва произошел мощный пожар — сейчас все здание охвачено пламенем. На месте работают десятки пожарных и спасателей. Тушение пожара ведется успешно, о чем сообщают очевидцы с места происшествия. При этом спасатели признают, что в настоящее время неизвестно, есть ли в горящем доме погибшие.

Ранее издание «Газета.ру» сообщило, что в Иркутской области пожар вспыхнул в школе во время уроков.

Автор: Сергей Петров
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