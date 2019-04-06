Кучеров побил рекорд Могильного в регулярном чемпионате НХЛ

Москва, 6 апреля. Российский легионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Никита Кучеров, выступающий за клуб «Тампа-Бэй», в матче против «Бостона» заработал 128-е очко в одном сезоне, побив аналогичный рекорд Александра Могильного, поставленный четверть века назад.

Кучеров стал рекордсменом среди российских хоккеистов, выступающих за клубы НХЛ, забросив одну шайбу и сделав голевую передачу в гостевом матче с «Бостоном», который закончился со счетом 3:6 в пользу «Тампы».

«Куч», как называют нашего спортсмена его заокеанские поклонники, набрал за сезон 128 очков, забив 41 шайбу и сделав 87 голевых передач, и опередил Александра Могильного, который 25 лет назад в составе «Баффало» смог набрать 127 очков за сезон.

Непревзойденным пока остается абсолютный рекорд легендарного Уэйна Гретцки, набравшего 215 очков в одном сезоне «регулярки» НХЛ в середине 80-х годов прошлого века.

Сейчас Кучеров лидирует в рейтинге бомбардиров регулярного чемпионата. Его ближайший преследователь, капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, имеет в своем активе 116 очков.

Если «Куч» сумеет сохранить свои позиции, ему достанется «Арт Росс Трофи», ежегодно вручаемый хоккеисту, показавшему наивысший результат сезона по системе «гол + пас». Ранее это приз получили Александр Овечкин и Евгений Малкин.

Ранее телеканал RT сообщил, что тренер сборной России по хоккею Олег Браташ не исключил возможности пополнения состава его команды игроками, выступающими за клубы НХЛ.