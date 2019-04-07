Немецкий депутат назвал Германию угрозой безопасности для НАТО

Вашингтон, 7 апреля. Депутат немецкой Свободной демократической партии Биджан Джир-Сарай назвал ФРГ угрозой для безопасности НАТО, потому что Берлин не соблюдает принятых договоренностей, пишет таблоид Bild.

Представители 29-стран-членов Североатлантического альянса собрались в Вашингтоне на празднование 70-летия блока. Однако торжественное настроение омрачала тема Германии, пишут СМИ.

«Германия должна делать больше», — сказал вице-президент США Майк Пенс, его слова приводит RT.

Американская сторона считает неприемлемым тот факт, что Берлин игнорирует якобы имеющуюся угрозу со стороны России и пренебрегает обороной. Он привел в пример заявленные расходы на оборону на 2024 год.

Внутри бундестага также растет недовольство правительственным курсом Германии в отношении альянса. Биджан Джир-Сарай заявил, что его страна должна быть надежным партнером, поэтому следует выполнять договоренности в полном объеме.

«Германия стала угрозой для безопасности всего альянса», — считает немецкий депутат.

Глава МИД Германии Хайко Маас прокомментировал ситуацию, обосновав ее финансовым планированием. Он подчеркнул, что речь идет о долгосрочной перспективе и инвестиции в оборону будут произведены.

Но немецкий таблоид настаивает, что данные Минфина ФРГ говорят о другом. С 2020 года расходы на оборону составят только 1,37% ВВП страны.