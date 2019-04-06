Семья из четырех человек погибла в результате авианалета со стороны Триполи

Триполи, 6 апреля. Телеканал Al Hadath сообщил, что в субботу в Ливии в результате авиационного удара сил Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с Фаизом Сараджем погибла семья из четырех человек.

Журналисты телеканала рассказали, что самолет ВВС ПНЕ нанес бомбовый удар в районе города Гарьян, занятого ранее подразделениями Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара. Одна из бомб попала в жилой дом, в результате взрыва погибли четыре человека — члены одной семьи. Старейшины города и местные активисты осудили налет и призвали силы Хафтара обеспечить безопасность местных жителей.

Ранее представитель ПНЕ полковник Мухаммед Кануно подтвердил факт нанесения ударов в Гарьяне и Мизде, уточнив, что авиация действовала с базы, расположенной в городе Мисурат. Сарадж лично распорядился использовать авиацию для «зашиты гражданского населения».

Штаб Хафтара после воздушных атак объявил о создании бесполетной зоны для боевых самолетов в западной части Ливии, подчеркнув, что ответные удары будут наноситься по любым аэродромам, откуда действуют ВВС ПНЕ.

Напомним, в минувший четверг Хафтар приказал своим подразделениям выдвинуться в район Триполи с целью очистить ливийскую столицу от незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает «Газета.ру», маршал Хафтар отказался вести переговоры с лидером ПНЕ Фаизом Сараджем, отклонив предложение генсека ООН Антониу Гуттереша провести встречу с оппонентом в Женеве.