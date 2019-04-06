Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Порошенко предложил «перезагрузить» антикоррупционные ведомства на Украине

60
0 Оставить комментарий

Порошенко предложил «перезагрузить» антикоррупционные ведомства на Украине

Киев, 6 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости «перезагрузить» ведомства по борьбе с коррупцией, об этом он рассказал на встрече с представителями общественных организаций, сообщает ТАСС.

Порошенко предложил лишить СБУ и другие правоохранительные органы право осуществлять экономические расследования. Он считает, что можно создать отдельную службу финансовых расследований.

«Порошенко поддерживает необходимость перезагрузить НАПК и САП (антикоррупционные ведомства)», — написала исполнительный директор «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк в Facebook.

Порошенко предложил «перезагрузить» антикоррупционные ведомства на Украине

Каленюк утверждает, что Порошенко поддерживает главу НАБУ Артема Сытника, но к работе органа есть замечания. На встрече также обсуждалось назначение антикоррупционных судей, кадровые вопросы в СБУ.

Она подчеркнула, что Порошенко понимает «токсичность ряда людей на своих должностях». По ее словам, украинский президент предлагает создать новую структуру и наделить ее полномочиями осуществлять расследования в финансовой сфере.

Встреча продлилась более двух часов, в ее ходе Порошенко признал, что главными его ошибками стали кадровая политика и взаимодействие с общественностью.

Украинские СМИ пишут, что президент давал участникам встречи высказаться и выслушивал их точку зрения. Отмечается, что на официальном сайте президента информации по этому мероприятию нет.

Автор: Юлия Шелковенко
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров