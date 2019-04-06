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Эксперт назвал «давлением на Россию» призывы G7 освободить украинских моряков

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Эксперт назвал «давлением на Россию» призывы G7 освободить украинских моряков

Москва, 6 апреля. Началась новая волна давления на Россию. Таким образом эксперт Александр Дудчак прокомментировал заявление глав МИД стран G7, призвавших РФ освободить украинских моряков, задержанных из-за инцидента в Керченском проливе. 

Министры иностранных дел «Большой семерки» в коммюнике по итогам встреч призвали Россию отпустить украинских моряков. Эксперт считает, что тем самым, G7 оказывает «давление на Россию» 

Причем, с подобными заявлениями выступают и в военно-политическом блоке НАТО, альянс обвиняет Россию в происшествии, в котором она не была инициатором.

«Я думаю, что страны семерки прекрасно знают, что именно происходило в Керченском проливе, но им выгодно подавать произошедшие события именно в таком свете», — сказал Дудчак, его цитирует RT.

Политолог подчеркнул, что провокация со стороны Украины в Керченском проливе была организованной Киевом. А украинский истеблишмент не начал бы эти действия без западной поддержки, отметил эксперт.

Эксперт назвал «давлением на Россию» призывы G7 освободить украинских моряков

Что касается украинских моряков, идет следствие. Российские правоохранители занимаются этим делом в соответствии с действующим законодательством. Но именно на Западе ситуацию выгодно рассматривать с другой стороны, и этот подход уже стал традиционным, резюмировал эксперт.

Напомним, что 25 ноября прошлого года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу. В Москве отмечали неоднократно, что действия пограничников соответствовали ситуации по защите госграницы.

Украинских моряков задержали сотрудники ФСБ России, они арестованы. В настоящее время украинцы находятся в СИЗО в Москве, среди них оказались сотрудники СБУ.

Автор: Юлия Шелковенко
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