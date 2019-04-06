Эксперт назвал «давлением на Россию» призывы G7 освободить украинских моряков

Москва, 6 апреля. Началась новая волна давления на Россию. Таким образом эксперт Александр Дудчак прокомментировал заявление глав МИД стран G7, призвавших РФ освободить украинских моряков, задержанных из-за инцидента в Керченском проливе.

Министры иностранных дел «Большой семерки» в коммюнике по итогам встреч призвали Россию отпустить украинских моряков. Эксперт считает, что тем самым, G7 оказывает «давление на Россию»

Причем, с подобными заявлениями выступают и в военно-политическом блоке НАТО, альянс обвиняет Россию в происшествии, в котором она не была инициатором.

«Я думаю, что страны семерки прекрасно знают, что именно происходило в Керченском проливе, но им выгодно подавать произошедшие события именно в таком свете», — сказал Дудчак, его цитирует RT.

Политолог подчеркнул, что провокация со стороны Украины в Керченском проливе была организованной Киевом. А украинский истеблишмент не начал бы эти действия без западной поддержки, отметил эксперт.

Что касается украинских моряков, идет следствие. Российские правоохранители занимаются этим делом в соответствии с действующим законодательством. Но именно на Западе ситуацию выгодно рассматривать с другой стороны, и этот подход уже стал традиционным, резюмировал эксперт.

Напомним, что 25 ноября прошлого года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу. В Москве отмечали неоднократно, что действия пограничников соответствовали ситуации по защите госграницы.

Украинских моряков задержали сотрудники ФСБ России, они арестованы. В настоящее время украинцы находятся в СИЗО в Москве, среди них оказались сотрудники СБУ.