В Турции считают, что российские С-400 защитят ЕС и НАТО

Анкара, 6 апреля. Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что закупка у РФ зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 обеспечит защиту не только турецкого государства, но и стран, входящих в НАТО и Евросоюз.

Челик сообщил, что Турция закупает российские ЗРК, в первую очередь, для защиты от возможных атак с сирийской территории, но поставленные на боевое дежурство комплексы «прикроют» также европейские государства и страны, входящие в Североатлантический альянс.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Анкара была вынуждена пойти на усиление своей противовоздушной обороны после того как «некоторые союзники по НАТО» вывели свои системы Patriot с турецкой территории. Челик отметил, что Турция оказалась беззащитной перед вероятными ракетными обстрелами с сирийской земли и ни один из «партнеров» не предложил помощь в предотвращении таких атак.

Представитель Партии справедливости и развития сообщил также, что Запад вновь продемонстрировал «двойные стандарты», поскольку другой член НАТО, Греция, без проблем разместила на своей территории российские ЗРК С-300, в то время как Турция сталкивается с настойчивым противодействием по данному вопросу.

Челик напомил, что Турция является суверенным государством и «неправильно» диктовать ей, закупать у России С-400 или нет.

Напомним, что переговоры Москвы и Анкары по закупке турецкой стороной российских С-400 прошли в ноябре 2016 года. Год спустя был заключен контракт, что вызвало негативную реакцию со стороны США. Вашингтон пригрозил исключением Турции из НАТО, а на днях приостановил участие турецких партнеров в создании истребителя пятого поколения F-35.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Анкаре необходимо сделать выбор между закупкой С-400 и членством в Североатлантическом альянсе.

Как пишет «Газета.ру», лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил покупку ЗРК у РФ тем, что Россия попросту предложила более выгодные условия, чем США со своими системами Patriot.