Взрыв газа прогремел в частном доме в Подмосковье, есть жертвы

Москва, 6 апреля. В подмосковном Раменском произошел взрыв газового баллона, в результате которого погибли два человека.

Как стало известно, ЧП случилось в садовом товариществе «Весна». В частном доме произошел хлопок газа, что стало причиной возгорания и сильного пожара. Жертвами происшествия стали два человека, еще один получил травмы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Ранее издание «Газета.ру» сообщило, что в городе Киселевске Кемеровской области пожилые супруги и четверо их внуков погибли после отравления угарным газом в собственном доме.