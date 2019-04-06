Пушков высмеял сдачу анализов Порошенко и Зеленским

Москва, 6 апреля. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял в Сети сдачу анализов на алкоголь и наркотики кандидатами в украинские президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Сенатор прокомментировал сдачу анализов кандидатами в украинские президенты в своем Twitter, назвав этот факт «несомненным вкладом Украины в мировую выборную практику».

«Это предполагает, как минимум, подозрения или указания на то, что кандидаты могут быть наркоманами или алкоголиками. Иначе к чему анализы?» — задается вопросом Пушков.

Сдача анализов на алкоголь и наркотики кандидатами перед дебатами - несомненный вклад Украины в мировую выборную практику. Это предполагает, как минимум, подозрения или указания на то, что кандидаты могут быть наркоманами или алкоголиками. Иначе к чему анализы? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 апреля 2019 г.

Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента страны, по результатам которого ни один из кандидатов не набрал количества голосов, нужного для победы. Во второй тур вышли шоумен Зеленский и действующий руководитель государства Петр Порошенко. Голосование намечено на 21 апреля.

В преддверии решающего тура Зеленский предложил своему сопернику провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский», предварительно пройдя тестирование на содержание алкоголя и наркотиков в крови.

Оба кандидата успешно прошли медицинскую экспертизу. Зеленский сдал анализы в одной из частных клиник, его оппонент выбрал для тестов медицинский центр стадиона, где должны пройти дебаты.

Результаты обоих кандидатов оказались отрицательными, но сам факт обследования вызвал неоднозначную реакцию, как среди простых украинцев, так и у известных в стране персон.

Украинский боксер Владимир Кличко поставил под сомнение достоверность результатов анализов, опубликованных кандидатами через несколько часов после тестирования. Спортсмен напомнил, что после сдачи крови должно пройти как минимум двое суток и призвал «не обманывать украинцев». Его мнение подтвердил и спортивный врач, доцент кафедры СЗГМУ им. Мечникова Кирилл Раймуев, который назвал происходящее «смехотворным фарсом».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что и.о. главы украинского Минздрава Ульяна Супрун также поставила под сомнение результаты анализов Зеленского и Порошенко, порекомендовав кандидатам обратиться в Национальный антидопинговый центр.