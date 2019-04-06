В Минздраве Украины усомнились в результатах анализов Зеленского и Порошенко

Киев, 6 апреля. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что не ручается за достоверность результатов анализов действующего президента Украины Петра Порошенко и его соперника Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на УНН.

Поскольку анализы были сданы не в национальном антидопинговом центре, Супрун не может комментировать результаты. Она пояснила, что «лучшее место, которое может показать, есть ли долгосрочное злоупотребление или использование наркотиков» — украинский центр.

По мнению Ульяны Супрун, это единственная лаборатория, которой доверяет Международный олимпийский комитет. Она пояснила, что об употреблении различных веществ по крови и моче можно определить, если это произошло не позднее 7 дней до сдачи анализов.

Шоумен Владимир Зеленский, который вышел во второй тур выборов президента на Украине, согласился на публичные дебаты с Петром Порошенко. Своим условием он назвал медицинское обследование на предмет алкоголя и наркотиков.

5 апреля оба кандидата сдали анализы в разных лабораториях, Зеленский — в «Евролаб», Порошенко — в НСК «Олимпийский». Результаты анализов шоумена оказались отрицательными, в его крови не выявили запрещенные вещества. В крови украинского президента экспертиза также не выявила психоактивные вещества.

Второй тур назначен на 21 апреля. В штабе Зеленского заявили, что если шоумен проиграет, он пожмет руку Порошенко.