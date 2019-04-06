Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо

Дамаск, 6 апреля. Руководитель российского центра по примирению сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что за минувшие сутки террористы нарушили режим прекращения огня в трех сирийских провинциях.

По словам Купчишина, обстрелы населенных пунктов зафиксированы в сирийских провинциях Латакия, Алеппо и Идлиб.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа, Руейсет-Искандер, Эль-Харуха, Дахар-Абу-Асад провинции Латакия, Эль-Васита провинции Идлиб, Алеппо провинции Алеппо», — сообщил генерал-майор.

Купишин рассказал об амнистии, которая проводится в Сирии по указу лидера страны Башара Асада. Так, по состоянию на 5 апреля амнистированы боле 57 тысяч человек.

Генерал-майор подчеркнул, что Россия продолжает помогать правительству Сирийской Арабской Республики в восстановлении инфраструктуры в городах и поселках страны. На данный момент восстановлено около 31,5 тысячи жилых домов, 153 медицинских учреждения и 840 образовательных организаций. Отремонтировано около 1000 км автомобильных дорог.