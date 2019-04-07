НАТО наращивает присутствие в Черном море. Тема недели. ФАН-ТВ

4 апреля Организация Североатлантического договора с помпой отпраздновала свое 70-летие. Созданный в пику «советской угрозе» в Европе, милитаристский блок отметил свой юбилей весьма знаковым антироссийским жестом. НАТО вознамерилась обеспечить безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря. Для этого в черноморскую командировку должны отправить дополнительные корабли стран Альянса и усилить у крымских берегов разведку с воздуха. Такое резонансное заявление сделала постпред США при военном блоке Кей Бейли Хатчисон.

«Очень важно, чтобы жители Румынии, Болгарии, Украины и Грузии чувствовали себя безопасно в зоне Черного моря — как на воде, так и на суше», — подчеркнула представитель Штатов.

На юбилейной встрече стран Североатлантического Альянса согласовали целый пакет мер по поддержке Украины и Грузии в Черном море. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Мы согласовали пакет мер по улучшению нашего ситуационного реагирования. И усилили нашу поддержку Грузии и Украины в таких областях, как подготовка морских сил и береговой охраны, заходы в порты, а также учения и обмен информацией», — заявил глава Альянса

На сайте организации бравые военные уже отчитываются о бороздящих черноморские просторы натовских судах: испанский и канадский фрегаты вернулись в Одессу после патрулирования в Черном море, в грузинский город Поти прибыли корабли Королевских ВМС Нидерландов, Болгарии, Румынии и Турции. Также грозно сообщается, что «с момента незаконной аннексии Россией Крыма НАТО увеличило свое присутствие в Черном море».

Поводом для столь судорожных маневров стала якобы «российская угроза» в регионе. Запад до сих пор нервирует воссоединение Крыма с Россией. Но поднимать вопрос через 5 лет после резонансного исторического события для НАТО — не комильфо. Вот и нашлись аргументы поактуальнее. Красной тряпкой, разумеется, стала прошлогодняя провокация Украинских ВМС в Керченском проливе. Видимо, НАТО воображает, что в ноябре за незаконное пересечение российской границы были задержаны не три военных корабля с боевым оружием на борту, а сбившиеся с верного курса рыболовецкие траулеры.

Новый пакет мер, по убеждению Альянса, гарантирует украинским судам безопасность в Керченском проливе. В Кремле к решению псевдомиротворцев отнеслись крайне отрицательно.

«В Москве не понимают, что имеет в виду американская сторона, говоря о планах направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив. Решение о пропуске кораблей НАТО может быть принято только после поступления соответствующего запроса», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В российском МИДе убеждены: военный блок развязывает украинским властям руки. Теперь под крылом натовских самолетов в сопровождении морского эскорта Киев может «чудить» в привычной для себя манере.

«После милитаризации северо-востока Европы, ранее спокойного в военном отношении, в НАТО решили нарастить военное присутствие и на черноморском фланге. Усиливаются все компоненты: воздушный, наземный и морской. Американский постоянный представитель при НАТО заявляет, что это делается «для гарантированного прохождения украинских судов», то есть подталкивает Киев к новым провокациям», — отмечают в МИД.

Перейдет ли НАТО от угроз к делу — пока остается вопросом. Ведь еще в феврале на предложение вице-президента США Майка Пенса дружно показать России «кузькину мать» в черноморском бассейне Берлин вежливо отказался. Франция тоже посчитала эти шаги ненужной провокацией.

Возможно, Соединенные Штаты своим «пакетом мер» и замахнулись на разжигание второго Карибского кризиса, но попытка показать многополярному миру свое обезображенное гегемонией лицо, похоже, не в состоянии запугать такую мощную ядерную державу как Россия.

«Это не натовский пафос, а, скорее всего, проверка России на податливость. Конечно, с Карибским кризисом это сравнить невозможно. И сегодня нет ни одного процента, никакой вероятности, что НАТО реально захочет воевать с Россией ради того, чтобы украинские корабли могли пройти через Керченский пролив. Я думаю, что наша страна должна демонстрировать жесткость и приверженность международному законодательству. Крым — это необъемлемая часть Российской Федерации, а, следовательно, все международные акты, связанные с демаркацией границ по морю, по суше, по воздуху должны с нашей стороны трактоваться так, как это выгодно России», — убежден писатель и общественный деятель Николай Стариков.

Решение по Керченскому проливу, приуроченные к юбилею НАТО, на поверку оказалось лишь праздничной бутафорией. Если же милитаристский блок и впредь будет играть в войнушку с солидной мировой державой, его ждет совсем невымышленный морской бой.