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Бывшая жена Джигарханяна рассказала о романе с Прохором Шаляпиным

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Бывшая жена Джигарханяна рассказала о романе с Прохором Шаляпиным

Москва, 6 апреля. Российская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что нашла в певце Прохоре Шаляпине. По ее словам, с музыкантом у них не только роман, но и творческий союз.

Бывшая супруга Армена Джигарханяна в программе «Ой, мамочки» на телеканале «МИР» сообщила, что под венец пока не собирается. Ее устраивают отношения с Шаляпиным на той стадии, на которой они есть сейчас.

«У нас просто очень хорошие отношения. Мы сейчас ничего не то что не планируем, но стараемся не комментировать и не забегать вперед», – сказала пианистка. 

Несмотря на то, что пара познакомилась около года назад, у них есть совместные творческие планы. Цымбалюк-Романовская планирует концерт в Доме кино. Звезда также рассказала, как познакомилась со своим возлюбленным.

Бывшая жена Джигарханяна рассказала о романе с Прохором Шаляпиным

Это произошло случайно в Филевском парке. Сначала Шаляпин гулял с ней по три-четыре часа, а потом ездил в кино на вечерние сеансы.

Артистка призналась, что у нее в молодости не было такого периода, чтобы ходить с кем-то в кино. Она поняла, что ей именно этого и не хватало долгое время.

Когда их отношения стали более определенными, Шаляпин решил не переезжать к пианистке из принципа. Цымбалюк-Романовская подчеркнула, что в этих вопросах он очень порядочный человек.

А вот к своему бывшему супругу пианистка уже ничего не чувствует, призналась она. Исключительно осталась жалость и сочувствие.

Автор: Ирина Селезнева
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