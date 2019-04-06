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Командующий армией Ливии обсудил с правительством план по сохранения Триполи

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Командующий армией Ливии обсудил с правительством план по сохранения Триполи

Аль-Ружмехе, 6 апреля. Командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар провел совещание в штабе Генерального командования в Аль-Ружмехе.

Как сообщает Информационное управление армейского командования, на совещании присутствовал премьер-министр Ливии Абдалла ат-Тани, начальник Генштаба Абдалла Разека аль-Надори и министр внутренних дел страны Играгим Бушнава.

Участники обсудили план по сохранению Триполи и западного региона, а также рассмотрели способы обеспечения непрерывного функционирования городских служб.

Ранее сообщалось, что маршал Хафтар направил армию в сторону Триполи. При это военачальник дал приказ военным не стрелять в мирных жителей. В субботу подконтрольная засевшему в Триполе правительству национального единства авиация осуществила четыре налета на позиции ливийской армии. Среди военных потерь нет, но пострадал один гражданский.

Жители ливийского города Аджилат и местные общественные организации уже заявили о своей поддержке операции ливийской национальной армии.

Автор: Антон Соколов
Источник: Аlmarsad
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