Жители Ливии заявили о поддержке операции ливийской национальной армии

Триполи, 6 апреля. Жители ливийского города Аджилат и местные общественные организации заявили о своей поддержке операции ливийской национальной армии, которой командует маршал Халифа Хафтар.

«В совместном заявлении народ подчеркнул, что вооруженные силы являются символом единства родины и борются за землю Ливии против коррупционеров, похитивших богатство страны, и против ополченцев, которые уничтожают государство», — сообщает портал Аddress Libya.

Авторы заявления утверждают, что жители Аджилата готовы идти на жертвы ради национального единства.

Ранее сообщалось, что подконтрольные правительству национального единства Ливии ВВС совершили четыре авианалета на позиции ливийской национальной армии. Среди военных потерь не оказалось, однако, по предварительным данным, пострадал один мирный житель.

В субботу замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел телефонный разговор с маршалом ливийской армией и призвал противоборствующие стороны использовать политические методы решения конфликтов.