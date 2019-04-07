Польша пугает Россию ядерным ударом НАТО. Политика России. ФАН-ТВ

Оказалось, что коллизии с угрозами применения ядерного оружия случаются не только с Северной Кореей, США или Ираном, но и с небольшой и спокойной, на первый взгляд, Польшей. Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что в случае российской агрессии Запад атакует Москву ядерным оружием. Каким бы крутым не хотел выглядеть военачальник, вышло у него все наоборот. Подчеркнуть удалось только то, что, несмотря на членство в НАТО и поддержку США, Польша имеет достаточно скромный оборонный комплекс и в случае реального военного столкновения не сможет противостоять России.

«Польша не готова к такому противостоянию, да и никто не собирается передавать ей ядерные технологии. Но существует ли опасность ядерного противостояния? Существует. Только не с Польшей», — заключает писатель и общественный деятель Николай Стариков.

Пока одни государства находятся на гране ссоры, другие обсуждают новые перспективы сотрудничества. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на этой неделе приехал в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Ключевой темой переговоров стали последние события в Сирии — очевидно, вопросов друг к другу накопилось много. В том числе на фоне обострения споров вокруг Голанских высот. Помимо этого, Израиль и Россия обсудили координацию войск в Сирийской арабской республике.

Но больший интерес вызывают даже не вопросы, обсуждаемые на встрече, а выбранное для этого время. Ведь уже на следующей неделе, 9 апреля, в Израиле состоятся парламентские выборы. Собирается ли премьер-министр таким срочным визитом в Москву прибавить себе очки?

«Нужно не забывать, что израильский премьер Нетаньяху находится сегодня в сложной политической ситуации. На родине ему грозит крупный коррупционный скандал. А в перспективе, если ситуация не изменится, возможно даже уголовное преследование. Поэтому сегодня Нетаньяху жизненно важно переизбраться на второй срок», — поясняет Николай Стариков.

Несмотря на то, что некоторые используют дружеские отношения с Россией на благо, остаются желающие вставить нам палки в колеса. Против вторых теперь действует буква закона. Если компания присоединяется к антироссийским санкциям, то она попадает под статью. Нарушителю грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.

«Санкции и создаются, чтобы были трудности. Но нам нужно находить возможности, чтобы это меньше затрагивало интересы российского бизнеса», — высказался член Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Согласен с депутатом и Николай Стариков.

«Такой законопроект не то, что имеет право на существование, он нужен. Но я бы даже расширил эту меру. Мы очень часто слышали от наших, к сожалению, сограждан либеральной направленности призывы к введению санкций против России. Вот это, мне кажется, вещь, которая должна получить юридическую оценку», — настаивает наш постоянный эксперт.

Государство должно не только наказывать провинившихся, но и помогать семьям. Например, для многодетных родителей налоги будут снижаться. Кроме того, для всех россиян вводится десятипроцентное ограничение по росту земельного налога. Это означает, что как бы ни выросла кадастровая стоимость участка, платеж для граждан увеличится не более чем на 10%.